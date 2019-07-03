Канада закроет въезд жителям Донбасса по российским паспортам

Канада примет меры, чтобы жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могли использовать российские паспорта для въезда в страну. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает «Европейская правда».



«Канада также осуществляет конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе», — отмечается в сообщении.



Также указано, что канадские власти примут меры, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду.

В конце мая спецпредставитель США по Укране Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассмотрит возможность не признавать паспорта России, выданные жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.