Путин хочет прямых переговоров Зеленского с группировками «Л-ДНР»

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает российское агентство ТАСС.



«[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами», — сказал Путин.



Он также обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом в Кремле говорили, что Путин занимает выжидательную позицию, а сам президент России утверждал, что не отказывался от контактов с Зеленским, хотя и не получал таких предложений.



В июне Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным сказал бы ему, что «Донбасс и Крым — это Украина». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин всегда начинает общение «с правильных фраз» и поступит также в случае разговора с Зеленским.



Также Зеленский заявил, что Украина не готова к прямым переговорам с сепаратистами.