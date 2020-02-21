Пристайко во время встречи с генсеком ООН затронул тему операции на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, в рамках которой затронул возможность проведения операции по поддержанию мира на востоке Украины.



Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Пристайко отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии, а также поддержке усилий правительства Украины в осуществлении реформ и достижении «целей устойчивого развития».



«Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины», — подчеркнул Пристайко.



Со своей стороны, Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ, а также заверил в дальнейшей готовности оказывать практическую помощь жителям страны.