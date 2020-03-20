В «ДНР» рассказали о находящихся на карантине и самоизоляции с подозрением на COVID-19

На подконтрольной группировке «ДНР» территории на стационаре под наблюдением медиков находятся 7 человек с подозрением на коронавирус COVID-19, еще 4 человека самоизолировались дома. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко во время брифинга в Донецке.



Она отметила, что семеро находящихся на больничном карантине — это люди, которые прибыли из стран с распространением COVID-19. «Они находятся на 14-дневном карантине, поскольку на выезде у них была повышенная температура», — прояснила Долгошапко.



По ее словам, их состояние удовлетворительное. «У всех температура нормальная, есть признаки легкой респираторной инфекции и отсутствуют признаки коронавируса», — подчеркнула она.



Также «нормальное состояние» у самоизолировавшихся, добавила Долгошапко.



Она подчеркнула, что на подконтрольной «ДНР» территории не было зафиксировано случаев COVID-19. «Тесты проведены у шести наблюдаемых, они все отрицательные», — отметила Долгошапко.



«Министр» также сообщила, что на подконтрольной «ДНР» территории продолжается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшие сутки респираторными заболеваниями заболело больше 1900 человек, большинство из них — дети.



Ранее в «ДНР» были показаны тест-системы из России для выявления коронавируса, их количество не разглашается.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутствие коронавируса.