Луганск накрыло вредным дымом от пожаров

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Луганск накрыло дымом от лесных и травяных пожаров. Смог и запах гари стоит во всех районах города.



Так «МЧС» группировки «ЛНР» в своем сообщении подчеркивает, что из-за ураганных порывов ветра шлейф дыма распространился с подконтрольной Украине территории Луганской области, где продолжают тушить пожары у линии соприкосновения, на ОРЛО.



Вместе с тем масштабные пожары продолжаются и на подконтрольной «ЛНР» территории. Согласно данным «МЧС», за сутки ликвидировано 108 пожаров, из которых 96 были связаны с загоранием леса, травы и мусора на открытой территории на общей площади 299 гектаров.



В частности, на окраине Луганска произошел пожар в районе базы отдыха «Десюля». Там, как сообщает «МЧС ЛНР», в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горела трава на площади 30 гектров, а также подстилка лиственного леса Луганского лесничества на площади 43 гектаров.



Telegram-канал «Луганский инсайд» допускает, что именно пожар в районе базы отдыха мог спровоцировать появление едкого дыма над Луганском.

«МЧС» отмечает, что в последние дни на подконтрольной «ЛНР» территории участились случаи обращения в больницы с жалобами на головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани. Помимо этого, загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни, вызывает болезни дыхательных путей: астму, бронхит, пневмонию, рак легких.



В связи с этим лучше воздержаться от выхода на улицу или минимизировать нахождение там. Также желательно не открывать окна.