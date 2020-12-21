Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Печать на подаренной Лаврову иконе создали в Украине — Минкульт

21 декабря 2020, 19:25

Печать на подаренной Лаврову иконе создали в Украине — Минкульт

Печать, изображенная на иконе, которая была подарена российскому министру иностранных дел Боснии и Герцеговине, указывает на собственность государства Украина. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины после анализа обнародованного в СМИ изображения иконы, сообщает «Европейская правда».

Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее, рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

«За период работы с 1926 до 1930 года эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина», — отметила Фоменко.

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музея, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурные ценности, а также для четкой идентификации иконы, рассказали в пресс-службе МКИП.

Также министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, СБУ, Нацполицию, СВРУ, с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции. Нужно установить цепь перемещения и время перемещения этой иконы с территории Украины и попадания ее на территорию Боснии и Герцеговины.

Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Конвенция обязывает государства-участники запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания отмечали, ссылаясь на слова Додика, что икону нашли в Луганске.

В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

Интерпол должен выяснить происхождение этой иконы, которую в РФ пообещали вернуть в Украину.

ТЕГИ

Прочее
Икона МИД Украины мид России
Места
Босния и Герцеговина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:04
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
все новости
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
22:00
ГПСУ не получала доказательств незаконных поездок репера Моргенштерна в Крым
21:30
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента. Но остается в команде Зеленского
20:53
Витренко временно возглавил Минэнерго. Буславец ушла в отставку
19:49
Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича по избранию ему меры пресечения
19:25
Печать на подаренной Лаврову иконе создали в Украине — Минкульт
18:22
Двое военных ранены из-за обстрелов боевиков. ВСУ стреляли в ответ
17:29
В Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы мужчину, воевавшего за «ДНР»
16:26
Боевики захватили украинского военного на Луганщине
15:56
За участие в «референдуме» осудили троих жителей Луганщины
15:54
Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю из ФСБ. Тот признался и раскрыл подробности
15:12
Политиком и неудачником года украинцы считают Зеленского — опрос
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция