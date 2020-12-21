Печать на подаренной Лаврову иконе создали в Украине — Минкульт

Печать, изображенная на иконе, которая была подарена российскому министру иностранных дел Боснии и Герцеговине, указывает на собственность государства Украина. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины после анализа обнародованного в СМИ изображения иконы, сообщает «Европейская правда».



Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее, рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.



«За период работы с 1926 до 1930 года эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина», — отметила Фоменко.



Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музея, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурные ценности, а также для четкой идентификации иконы, рассказали в пресс-службе МКИП.



Также министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, СБУ, Нацполицию, СВРУ, с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции. Нужно установить цепь перемещения и время перемещения этой иконы с территории Украины и попадания ее на территорию Боснии и Герцеговины.



Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Конвенция обязывает государства-участники запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания отмечали, ссылаясь на слова Додика, что икону нашли в Луганске.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.



Интерпол должен выяснить происхождение этой иконы, которую в РФ пообещали вернуть в Украину.