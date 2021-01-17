«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых случаях заражения коронавирусом

На территории отдельных районов Донецкой области группировка «ДНР» подтвердила за сутки, 16 января, 241 случай заболевания COVID-19. Кроме того, умерли 20 ранее заболевших.



Всего с начала пандемии по состоянию на утро воскресенья «ДНР» подтвердила 17 905 случаев заболевания.



На лечении находятся 6197 пациентов, выписаны – 10 124 человека, умерли от осложнений, вызванных инфекцией – 1584.



За сутки медики при «ДНР» также обнаружили 84 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 49 человек. Всего на лечении 1816 пациентов с пневмониями, из них 678 на кислородной поддержке (+21 за сутки).

На территории отдельных районов Луганской области местные медики при группировке «ЛНР» за сутки зафиксировали две смерти среди пациентов с коронавирусом. Также за сутки медики зафиксировали 37 новых случаев заболевания.



Всего «ЛНР» подтверждает 2391 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них выписали 1921 пациента, а 204 человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.