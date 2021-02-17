Украина обратится к мировому сообществу для проведения инспекции МАГАТЭ на неподконтрольном Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 17 февраля представитель России Борис Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Вопрос об инспекции Грызлову задал глава украиснкой делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как отмечается, в этой связи украинская сторона «повторно выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецк и Луганск» в соответствии с запросом, который направило руководство организации в декабре прошлого года.

«Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению», – подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР». При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО.

Речь идет об угрозе радиационного загрязнения, которая возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачку воды с объекта «Кливаж» на шахте «Юнком». В 1979 году на шахте провели ядерный взрыв — в земле образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Добыча угля на предприятии не ведется с 2001 года. Несмотря на протесты жителей ближнего поселка Бунге, в апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела предприятие в «мокрую» консервацию (затопила).

Кравчук вслед за экологами утверждает, что радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. При этом фактической информации о ситуации с радиационным загрязнением на Донбассе нет, в связи с чем Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории. Вследствие вооруженного конфликта МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.