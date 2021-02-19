По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 19 февраля

Ситуация с распространением COVID-19



За минувшие сутки в Донецкой области умерли шесть человека в результате осложнений из-за коронавируса. Также подтверждено 132 новых случая заболевания.



Так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 170 случаев заболевания коронавирусом и восемь смертей в отдельных районах Донецкой области.



В Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавируса. От осложнений умерли еще семеро больных.



В отдельных районах Луганской области «ЛНР» зарегистрировала 24 новых случая заражения коронавирусом и одну смерть среди пациентов с этим диагнозом.



Политика



В рамках Трехсторонней контактной группы не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырех женщин, которых группировки «Л-ДНР» планировали в одностороннем порядке передать нардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Общество



Группировка «ДНР» заменила плиту с изображением украинского военного на недавно построенном мемориале в Дебальцево.



В Луганске два маршрутных такси столкнулись, в результате чего десять пассажиров были травмированы. В Макеевке тоже произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом.



Группировка «ЛНР» с 18 февраля ввела новый режим работы пешеходного пункта пропуска «Станица Луганская». Теперь там действует «таможенный контроль».



Оккупационная администрация «ДНР» в Енакиево обещает не закрывать школу № 20. Ранее родители учеников вышли на акцию протеста, требуя не закрывать учебное заведение.



Экономика



В отдельных районах Донецкой области подорожали мясо птицы и яйца. В группировке «ДНР» объясняют рост цен тем, что подорожали импортные компоненты комбикормов, ветеринарные препараты, которые необходимы для выращивания птицы. Местных производителей мяса и яиц обязали сдерживать цены на продукцию до мая.



Совет национальной безопасности и обороны Украины включил народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список. Также в список попала гражданская жена нардепа Тараса Козака Наталья Лавренюк. Причиной ограничений стало то, что Оксана Марченко владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, а Лавренюк – 25%. Данный завод обеспечивает нефтепродуктами группировки «ДНР» и «ЛНР».



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины вблизи Докучаевска.

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