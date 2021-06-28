Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю

Очередной порыв на магистральном водоводе не позволяет возобновить подачу воды в неподконтрольный Украине город Ровеньки, приостановленную 22 июня из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного группировке «ЛНР» территория «Лугансквода».



За пять дней специалисты предприятия устранили на водоводе семь повреждений, однако восстановить его работу не удалось, отметили на предприятии.



«Очередная авария на основном пути поступления воды в город Ровеньки — Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм — произошла в 4:05 28 июня. Аварийные бригады незамедлительно направлены к месту аварии для дальнейшего ее устранения», — говорится в сообщении.

Ранее «Лугансквода» неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе.



Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод был проложен в 1991 году и состоит из одной нитки. Резервных систем там нет, поэтому водовод является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.