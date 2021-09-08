Боевики вечером обстреляли украинские позиции, ранены двое военных

Незаконные вооруженные формирования вечером 8 сентября открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли поздразделения оперативно-тактической группировки «Восток».



«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней тяжести», — говорится в сообщении.



В штабе подчеркивают, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.