На Донбассе ранены трое украинских военных, один погиб

На Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины, а с начала текущих суток субботы – два. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра в районе Попасной. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного боевики применили гранатометы различных систем.



В районе Новогнатовки украинские позиции обстреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм. Вблизи Золотого-4 уже утром 11 сентября боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь на обстрелы.



Незаконные вооруженные формирования «ДНР» заявили, что сегодня обстреляны их позиции в Докучаевске, Верхнеторецке Нижнем и Озеряновке, а вчера – в Ленинском.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 сентября 2021-го выявила не менее 56 459 нарушений режима прекращения огня.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.