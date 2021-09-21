Возле железнодорожного вокзала в Дружковке нашли схрон со взрывчаткой

В Дружковке сотрудники Службы безопасности Украину обнаружили схрон с противотанковыми минами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как уточняется, тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».



СБУ установила, что схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР» для совершения диверсий на территории региона.



При осмотре тайника правоохранители обнаружили: восемь противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида, три противотанковые мины с временными взрывателями, девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, два стартовых заряда к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, более 1,5 тыс патронов различного калибра, дымовую шашку.



По данному факту продолжается расследование.