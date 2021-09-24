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Украинские военные на Донбассе зафиксировали 5 обстрелов за сутки

24 сентября 2021, 08:18

Украинские военные на Донбассе зафиксировали 5 обстрелов за сутки

В четверг, 23 сентября, на Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали пять нарушений режима тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Стрельба велась у Пивденного, Крымского и Новолуганского. Незаконные вооруженные формирования, по данным, ООС, применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Утром 24 сентября обстрелов не зафиксировано.

Свою очередь незаконные вооруженные формирования «ДНР» заявили, что вчера, как из позавчера, были обстреляны их позиции в населенных пунктах Ленинское и Октябрь из гранатометов. Сегодня утром, по данным боевиков, их позиции обстреляли в Веселом.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 23 сентября 2021-го зафиксировала не менее 58 256 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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