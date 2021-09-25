В пятницу позиции украинских военных обстреляли более 10 раз

За пятницу, 24 сентября, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



В частности, боевики стреляли в направлении Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4. По позициям украинских военнослужащих стреляли, используя гранатометы различных систем, стрелковое оружие и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.



Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино боевики применили два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.



Также у Нью-Йорка местность дистанционно заминирована противопехотными минами ПОМ-2.



Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения.



В штабе отметили, что потерь среди украинских военных нет.



С начала текущих суток на Донбассе отмечается тишина.



В то же время незаконные вооруженные формирования вчера заявили об обстреле их позиций в Васильевке, Пантелеймоновке и Саханке – из стрелкового оружия и минометов 120 мм.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 24 сентября 2021-го зафиксировала не менее 59 667 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.