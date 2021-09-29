В Украине 6 тысяч школ не выполнили показатели по вакцинации персонала от коронавируса

Примерно 6 тысяч школ в Украине еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от коронавируса, который рекомендован правительством. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Кабинета министров.



Он напомнил, что прививочная кампания продолжается и Минздрав призывает сделать прививку.



Ляшко проинформировал, что, находясь в «желтой» зоне эпидопасности, больше 900 школ достигли 100% охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. «Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного" уровня эпидопасности», — пояснил министр.



Согласно утвержденным Кабмином антиковидным нормам, в «красной» зоне карантина учебные заведения могут работать только если 100% сотрудников сделали прививку. В противном случае они будут вынуждены перейти на дистанционную работу.



Ляшко напомнил, что Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому вакцинироваться от коронавируса обязаны педагоги и чиновники. Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти.