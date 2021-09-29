Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине 6 тысяч школ не выполнили показатели по вакцинации персонала от коронавируса

29 сентября 2021, 14:05

В Украине 6 тысяч школ не выполнили показатели по вакцинации персонала от коронавируса

Примерно 6 тысяч школ в Украине еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от коронавируса, который рекомендован правительством. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Кабинета министров.

Он напомнил, что прививочная кампания продолжается и Минздрав призывает сделать прививку.

Ляшко проинформировал, что, находясь в «желтой» зоне эпидопасности, больше 900 школ достигли 100% охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. «Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного" уровня эпидопасности», — пояснил министр.

Согласно утвержденным Кабмином антиковидным нормам, в «красной» зоне карантина учебные заведения могут работать только если 100% сотрудников сделали прививку. В противном случае они будут вынуждены перейти на дистанционную работу.

Ляшко напомнил, что Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому вакцинироваться от коронавируса обязаны педагоги и чиновники. Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти.

Еще по теме

Прочее
Образование Минздрав коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки
12:06
ОБСЕ сообщила о четвертом пострадавшем от обстрела в Донецке 17 сентября
09:58
На шахте в Донецке почти неделю тушат пожар и ищут горняка
09:33
«ЛНР»: 155 заболевших и 26 умерших от COVID-19
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября
19:44
«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО
17:32
«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»
15:33
«ДНР»: Еще 557 заболевших и 80 смертей от ковида
10:27
Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА
10:02
Двое жителей Донецка получили ранения при обстреле
09:09
«ЛНР»: Число умерших от COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября
13:54
На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда
11:01
На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки
09:10
«ЛНР»: 102 заболевших ковидом и 6 умерших за сутки
все новости
14:30
На Донетчине стационары ковидных больниц заполнены больше, чем наполовину
14:09
Отстранение главврачей и аннулирование лицензий: Минздрав усилит борьбу с подделкой ковид-документов
14:05
В Украине 6 тысяч школ не выполнили показатели по вакцинации персонала от коронавируса
13:36
«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки
13:28
Бухгалтера компании, поставлявшей «ДНР» сжиженный газ, осудили за финансирование терроризма
12:57
Путин вышел с двухнедельной самоизоляции
12:42
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
12:17
98% умерших от COVID-19 украинцев старше 60 лет не были вакцинированы
12:06
ОБСЕ сообщила о четвертом пострадавшем от обстрела в Донецке 17 сентября
10:56
На Донбассе — более 1200 заболевших COVID-19, 28 человек умерли
10:19
Расследование против Семенченко завершено
09:58
На шахте в Донецке почти неделю тушат пожар и ищут горняка
09:33
«ЛНР»: 155 заболевших и 26 умерших от COVID-19
08:55
На Донбассе с утра зафиксировали обстрелы
08:12
Украина приблизилась к 10 тысячам случаев коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция