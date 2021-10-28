Госкомиссия установила в Киеве «красную» зону карантина с 1 ноября

Киев с полуночи 1 ноября переходит в «красную» зону эпидемиологической опасности из-за ситуации с COVID-19. Такое решение приняла госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Красный» уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается:
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Сегодня ранее перевести Киев в «красную зону» призвал госкомиссию мер столицы Виталий Кличко. Также он анонсировал, что с 1 ноября городская власть вводит в Киеве ряд ограничений.
В частности, ездить в общественном транспорте Киева смогут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.
Ранее в «красную» зону были отнесены 15 областей Украины. Киев стал 16-м регионом в этом списке.