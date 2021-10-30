Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пятеро военных получили ранения на Донбассе

30 октября 2021, 09:03

Пятеро военных получили ранения на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 октября, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Ранения получили пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы пришлись на окрестности Причепиловки, Павлополя, Зайцево, Старогнатовки, Новотошковского, Майорска, Марьинки, Водяного и Катериновки. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской, Лебединского и Павлополя боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В Луганской области также зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.

Раненые находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья — удовлетворительное.

ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:31
«ЛНР»: 75 человек заболели и 40 умерли от COVID-19
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября
17:01
Лечение больных COVID-19 в ОРДЛО достигает 200 тысяч рублей — правозащитники
16:02
«ДНР» переводит школьников 5-11 классов на дистанционное обучение
15:05
«ДНР»: Ситуация с ковидом остается напряженной, но число заболевших пневмонией уменьшилось
12:22
«ДНР»: 1330 заболевших и 93 умерших от коронавируса за сутки
09:16
«ЛНР» заявила о 174 заболевших и 55 умерших от ковида за сутки
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября
17:11
Только под выборы: В «ДНР» признали, что жители ОРДЛО не могут воспользоваться российским порталом Госуслуг
12:07
«ДНР»: Коронавирус не стихает
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
17:26
«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»
все новости
09:31
«ЛНР»: 75 человек заболели и 40 умерли от COVID-19
09:03
Пятеро военных получили ранения на Донбассе
08:33
Более 26 тысяч заболевших COVID-19 зафиксировали за сутки в Украине
23:04
Арестович назвал Россию «фабрикой по производству понтов»
22:10
Экс-заму министра обороны сообщено подозрение за ущерб армии в 700 млн гривен
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября
20:34
В РФ назвали причину прекращения поставок энергетического угля в Украину
20:17
Савченко вручили подозрение за попытку попасть в Украину с поддельным ковид-сертификатом
19:01
Кравчук вряд ли вернется в переговоры по Донбассу в этом году — Арестович
18:13
Посольство США: Риторика России не способствует миру на Донбассе
17:36
Трое военных ранены на Донбассе, боевики сбрасывали боеприпасы с беспилотников
17:01
Лечение больных COVID-19 в ОРДЛО достигает 200 тысяч рублей — правозащитники
16:27
«Мы не наступаем, мы только отвечаем». Зеленский — о «Байрактарах» на Донбассе
16:24
Отстроили 800 домов: В Донецкой области завершился очередной этап восстановительных работ
16:02
«ДНР» переводит школьников 5-11 классов на дистанционное обучение
все новости
ВИДЕО
Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе
27 октября, 18:00
На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
26 октября, 20:30
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция