Пятеро военных получили ранения на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 октября, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Ранения получили пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Причепиловки, Павлополя, Зайцево, Старогнатовки, Новотошковского, Майорска, Марьинки, Водяного и Катериновки. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Станицы Луганской, Лебединского и Павлополя боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



В Луганской области также зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.



Раненые находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья — удовлетворительное.



ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.