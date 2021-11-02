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Детский COVID-сертификат появился в «Дії»: Как его получить

02 ноября 2021, 15:42

Детский COVID-сертификат появился в «Дії»: Как его получить

В приложении «Дія» появился детский COVID-сертификат. Документ для детей старше 12 лет могут сгенерировать родители. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

«Детям старше 12 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать сертификат в приложении "Дія". Для этого родителю нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка», — пояснил Федоров.

Он отметил, что перед добавлением сертификата следует убедиться, что у вас на смартфоне установлена последняя версия «Дії»: это версия 3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android.

Как получить детский COVID-сертификат:

  1. Авторизируйтесь в «Дії».
  2. Добавьте в «Дію» свидетельство о рождении ребенка.
  3. В меню «Услуги» выберите «COVID-сертификаты».
  4. Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с вашими документами.

Глава Минцифры добавил, что дети с 14 лет уже могут самостоятельно авторизоваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. Как сгенерировать сертификат без родителей, можно посмотреть здесь.

Федоров напомнил, что теперь для получения ковидного сертификата больше не требуется «Дія.Підпис».

 

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Дія коронавирус ковид-сертификат

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