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Разведки Украины, Британии и США обменялись данными о скоплении войск России

24 ноября 2021, 10:40

Разведки Украины, Британии и США обменялись данными о скоплении войск России

Разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении российских войск вокруг Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время рабочей поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

«У меня состоялись две важные встречи — с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», — приводит слова Резникова Минобороны.

Министр сообщил, что на сегодняшний день «получил очень важные сигналы от партнеров о том, что мы наедине не остаемся».

«Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в Россию серьезного должностного лица США», — подчеркнул Резников.

По его словам, речь идет не об очередных высказываниях по поводу обеспокоенности. Подчеркивается, что «реакции будут более жесткими — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением».

«Представители официального Кремля постоянно ищут себе оправдание, ссылаясь на якобы какие-то нарушения со стороны Украины. Рассказывают, что мы, якобы, не выполнили Минские договоренности, рассказывают, что они вообще не являются участниками Минских договоренностей. Недавно МИД России рассказывал, что минский процесс — это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией России. В протоколе и меморандуме Минских договоренностей четко написано, что стороны в Трехсторонней контактной группе: Российская Федерация, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они выкладывают публично, абсолютно не направлено на цивилизованный мир», — сказал Резников, отметив, «что весь цивилизованный мир знает, кто агрессор».

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