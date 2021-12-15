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Более 8 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

15 декабря 2021, 08:15

Более 8 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 14 декабря, в Украине выявили 8 109 случаев заражения коронавирусом, что на 826 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 26 307 пациентов, умерли 356 человек. Вчера госпитализировали 2 280 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 578 557 человек. Из них выздоровели 3 259 316 пациентов, а умерли 91 958 человека.

Вчера вакцинировался 142 921 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 221 538 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 221 536 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 640 221 человек. Всего проведено 26 861 757 прививок.

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