Мобильный Ощадбанк на Донбассе не будет выезжать до 14 января

Мобильные отделения Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях не будут работать до 14 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Мобильные подразделения Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" и Луганского областного управления АО "Ощадбанк" не будут работать в период с 11.01 по 14.01.2022, поскольку подразделения находятся на капитальном ремонте», — говорится в сообщении.



В то же время уточняется, что отделение Ощадбанка на КПВВ «Новотроицкое» будет работать на постоянной основе — с 08:00 до 16:00 (понедельник — пятница), а отделение банка на КПВВ «Счастье» — с 07:30 до 15:30 (понедельник — пятница).



Ранее сообщалось, что мобильные отделения Ощадбанка на Донбассе не будут работать в период новогодних и рождественских праздников, но с 10 января планировалось начать работу.