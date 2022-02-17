Повышают ставки: Зеленский считает, что Путин может признать «Л-ДНР»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин может признать «Л-ДНР», и таким образом Россия повышает ставки. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».



«Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "Л-ДНР" — это односторонний выход из "Минска"», — сказал Зеленский.



По его словам, в этом Кремль не показывает «ничего новаторского».



«Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает», — заявил президент.