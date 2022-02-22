МИД России отложил вопрос об определении границ ОРДЛО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос границ отдельных районов Донбасса, чью независимость признала Россия, — «дело будущего». По ее словам, РФ признала «ДНР» и «ЛНР», чтобы «остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами».



«Все остальное — развитие государственности, установление дипломатических отношений — конечно, дело будущего <...> Это вопрос будущего, который будет решаться», — сказала Захарова в эфире «Дождя».



Ранее 22 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия признает те границы, в которых «ДНР» и «ЛНР» провозгласили себя. В какой именно момент, Песков уточнить не смог.

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21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Укриана, США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.



22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».