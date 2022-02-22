Двое военных пострадали на Донбассе из-за обстрелов

С начала суток на Донбассе зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военный получил ранение, еще один — боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.



Боевики обстреляли Счастье, Мариуполь, Гнутово, Широкино, Марьинку, Водяное, Новотроицкое, Трехизбенку, Зайцево, Нью-Йорк, Крымское, Станицу Луганскую и Новолуганское. Они вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.



«В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевую травму», — сообщили в штабе.

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