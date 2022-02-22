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Военная помощь РФ боевикам и первые последствия. Главное

22 февраля 2022, 23:30

Военная помощь РФ боевикам и первые последствия. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Новый акт агрессии против Украины 

Президент России Владимир Путин констатировал выход России из Минских договоренностей и тот факт, что теперь такого формата, который годами признавался всеми сторонами единственным способом урегулирования конфликта, не существует.. Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах тех, территорий, которые определены в  «конституциях» формирований, то есть в пределах всей Донецкой и Луганской областей. Путин уже подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с группировками «ДНР» и «ЛНР», а Совет Федерации России разрешил ему использовать российскую армии за рубежом. При это по его словам, Россия не собирается немедленно направлять свои войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, хотя 21 февраля Путин поручил министерству обороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира» в так называемых «ДНР» и «ЛНР».. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что готовы при необходимости разместить военные базы на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Тем временем глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил призыв на военную службу жителей 18-27 лет (1995-2004 годов рождения), не пребывающих в запасе. Им также был подписан и опубликован еще один «указ» о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет.

Россия эвакуирует персонал своего посольства и консульств в Украине из-за опасений, связанных с реакцией на признание Москвой группировок «ДНР» и «ЛНР».

Признание Россией независимости отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть предпосылкой для дальнейшей военной эскалации ситуации в Украине. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Американский лидер констатировал продолжающееся наращивание российских сил вокруг границ Украины, хотя «в этом нет необходимости, если не планируется наступление». Первые американские санкции в ответ на решения России о признании «ДНР» и «ЛНР». уже введены в действие. Указом Байдена запрещаются инвестиции в «ДНР» и «ЛНР», импорт в США любых товаров, услуг, технологий из этих территорий, экспорт, продажа или поставка из США туда товаров, услуг или технологий. Также санкции предусматривают блокирование активов людей и компаний, которые вели там экономическую деятельность или сотрудничали с руководством «Л-ДНР».

Мир реагирует на признание «ДНР» и «ЛНР» Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Также он заявил, что санкции в ответ на признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут приняты в течение дня.

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились по первому пакету санкций против России за признание группировок «ДНР» и «ЛНР». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже объявил о введении санкций в отношении в отношении пяти российских банков: «Россия», Промсвязьбанк, Черноморский банк торговли и развития, «Генбанк», Индустриальный сберегательный банк. Кроме того, санкции коснутся трех российских бизнесменов из окружения президента Владимира Путина  — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Минфин США объявил о введении санкций против российской государственной корпорации развития ВЭБ, «Промсвязьбанка», а также 42 их дочерних компаний. Санкции также вводятся против детей российских чиновников. Среди них: Денис Бортников (сын глава ФСБ РФ Александра Бортникова), Петр Фрадков (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова) и Владимир Кириенко (сын замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение президента РФ Владимира Путина о признании так называемых «Л-ДНР» неприемлемым. Турецкий лидер заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвал стороны соблюдать международное право.

Что будет дальше с мирным урегулированием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит дипломатический путь решения конфликта на Донбассе. В частности, он инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки». Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе проведет консультации с ОБСЕ и странами Нормандского формата для определения дальнейшего формата переговоров по Донбассу.

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