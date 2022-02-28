Миллиардер Абрамович присоединился к переговорам России и Украины

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной, сообщает The Jerusalem Post.



По информации издания, присоединиться к переговорам его попросила украинская сторона через продюсера Александра Роднянского, который знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Александр Роднянский, дважды номинированный на «Оскар» продюсер, родившийся в Киеве и находящийся в тесном контакте с президентом Зеленским и его аппаратом, рассказал изданию, что правительственные чиновники связались с ним и другими членами еврейской общины в России и попросили вмешательства, чтобы попытаться разрешить конфликт. Абрамович имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и России.



Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать конкретно участие Абрамовича в переговорах, но сказал, что «мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния».



Делегации из России и Украины прибыли в белорусский пограничный город Гомель в воскресенье и начали переговоры, направленные на поиск способа прекращения боевых действий в Украине.