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«ЛНР» и «ДНР» сообщили о гибели 173 мирных жителей с начала войны

02 июня 2022, 12:29

«ЛНР» и «ДНР» сообщили о гибели 173 мирных жителей с начала войны

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях погибли 173 мирных жителя. Об этом заявляют в так называемых «СЦКК ДНР» и «СЦКК ЛНР».

 «СЦКК ДНР» публикует данные не с 24, а с 17 февраля: сообщается о 139 погибших мирных жителях, в том числе семи детях. В «ДНР» уверяют, что ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка.

«СЦКК ЛНР» заявляет о 34 погибших мирных жителях, в том числе одном ребенке. Утверждается, что 106 человек ранены, среди них — 16 детей.

И «ДНР», и «ЛНР» не сообщают данные о пострадавших на захваченных с февраля территориях.

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