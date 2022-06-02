«ЛНР» и «ДНР» сообщили о гибели 173 мирных жителей с начала войны

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях погибли 173 мирных жителя. Об этом заявляют в так называемых «СЦКК ДНР» и «СЦКК ЛНР».



«СЦКК ДНР» публикует данные не с 24, а с 17 февраля: сообщается о 139 погибших мирных жителях, в том числе семи детях. В «ДНР» уверяют, что ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка.



«СЦКК ЛНР» заявляет о 34 погибших мирных жителях, в том числе одном ребенке. Утверждается, что 106 человек ранены, среди них — 16 детей.



И «ДНР», и «ЛНР» не сообщают данные о пострадавших на захваченных с февраля территориях.