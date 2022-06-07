Украина получила 160 тел погибших украинских военных с «Азовстали»

Украинская сторона получила 160 тел украинских военных, которые погибли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По меньшей мере 52 из них — это останки бойцов полка «Азов». Об этом сообщила представитель «Азова» Анна Головко.



Обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «160 на 160» произошел на линии фронта в Запорожской области 2 июня.



«Обмен состоялся. Наших, именно полка "Азов", там 52 погибших. 52 тела — именно полк "Азов" из 160», — сказала она, добавив, что, по информации от патронажной службы, скорее всего, военных будут хоронить всех сразу.



Все 160 тел находятся в Киеве, где будет проводиться анализ ДНК для идентификации останков. Также, в ассоциации семей защитников «Азовстали» отмечают, что судмедэкспертам может понадобиться до трех месяцев работы с телами.



«Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших героев», — сообщили в ассоциации.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».



Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.