В Авдеевке после обстрела горит пятиэтажный жилой дом

Последствия обстрела в Авдеевке. Фото из соцсетей

В Авдеевке сегодня в результате обстрела российских оккупантов загорелся жилой дом по проспекту Центральному. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



В местных пабликах пишут, что в доме по пр.Центральный, 1, горит вся крыша и балконы на пятом этаже.



«В третьем подъезде уже горят балконы на третьем этаже. На пятом этаже третьего подъезда горит квартира внутри. Не тушат», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших и погибших пока нет. В Донецкой ОВА «Новостям Донбасса» ответили, что эти сведения сообщат позже.

Пожар в жилом доме в Авдеевке. Фото: Тelegram-канал "Авдеевка перекличка"