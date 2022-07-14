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Ночью Славянск попал под обстрел, есть пострадавшие

14 июля 2022, 08:46

Ночью Славянск попал под обстрел, есть пострадавшие

Вчера вечером и ночью Славянск подвергся обстрелу со стороны российских войск. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.

«Двое раненых. Напоминаю, что эвакуация продолжается. На завтра собираем группу для эвакуационного рейса в Коростень», — проинформировал Лях.

По его словам, в Коростене Житомирской области готовы принимать жителей Славянска. Расселять будут бесплатно: в общежитиях, профилакториях, пустующих домах и квартирах. Также эвакуированным предлагают бесплатные обеды и гуманитарную помощь.

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Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстреле завода Zeus Ceramica в Славянске.

Кроме того, сегодня утром под обстрел попал Краматорск.

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