За добу на Донеччині немає постраждалих, пошкоджені будинки та промбудівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 4 листопада, російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила, при цьому росіяни пошкодили житлові будинки та промислові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, обстріляна Вовченка. Під вогнем Покровськ і село Шевченко. У Мирнограді пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджене промислове приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Серебрянці.



Раніше ми писали, що російська армія 5 листопада вкотре атакувала Україну за допомогою двох авіаційних ракет, а також запустила 79 ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 48 БПЛА.