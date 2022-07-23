Черга з 1200 машин: На блокпосту окупантів у Запорізькій області вмирають люди

23 липня 2022, 23:09

Черга з 1200 машин: На блокпосту окупантів у Запорізькій області вмирають люди

Росіяни перекривають виїзд із тимчасово окупованих територій Запорізької області. На блокпосту у Василівці вже зібралася черга із 1200 автомобілів, є випадки смерті людей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Більшість людей ночують на узбіччі дороги вже 5 діб. У літню спеку, без житла та нормальної їжі, без доступу до лікарні та "швидкої допомоги". За останні два дні через такі нелюдські умови померло 4 людини», — розповів Федоров.

Він зазначив, що разом із центральними органами влади було зроблено чергове звернення до російської сторони із проханням відкрити «зелений» коридор для евакуації населення.

«Російська влада цинічно відповіла, що ніхто з мелітопольців не хоче їхати з міста і потреби в коридорі немає. Напевно, рашисти отримують задоволення від того, як страждають маленькі діти, вагітні жінки, тяжкохворі, літні люди. Інакше як пояснити те, що вони зараз роблять на блокпосту у Василівці», — наголосив мер Мелітополя.

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