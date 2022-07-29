ВР звільнила від призову людей, які втратили рідних у війні з Росією

Верховна Рада ухвалила законопроект №7481 «Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Про це повідомляє народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Закон підтримали 282 народні депутати.



«Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії проти України під час дії військового стану», - йдеться у тексті законопроекту.



Також 281 голосом Рада підтримала законопроект №7352, який вносить зміни до закону про мобілізацію щодо відстрочення призову на військову службу певних категорій осіб.



Зміни передбачають, що право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, установах вищої, професійної вищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи, щонайменше ніж на 0,75 ставки.



Закони набирають чинності з дня, наступного за днем ​​їх опублікування.