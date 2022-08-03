Екс-генпрокурорка Венедіктова стала послом України у Швейцарії, повідомив нардеп

Екс-генеральна прокурорка Ірина Венедіктова стала послом України у Швейцарії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«Тепер є посол у Швейцарії — Ірина Венедіктова. P.S. Офіційно ще невідомо чи Президент підписав, але подання від МЗС вже є», — написав він.

17 липня президент Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову. Пізніше новим генпрокурором було призначено Андрія Костіна.



Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що колишню генеральну прокурорку Ірину Венедиктову можуть призначити на дипломатичну посаду.