Экс-генпрокурор Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии, сообщил нардеп

Экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



«Теперь есть посол в Швейцарии — Ирина Венедиктова. P.S. Официально еще, возможно, Президент не подписал, но представление от МИД уже есть», — написал он.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. 19 июля Верховная Рада уволила Венедиктову. Позже новым генпрокурором был назначен Андрей Костин.



Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что бывшую генеральную прокурорку Ирину



Венедиктову могут назначить на дипломатическую должность.