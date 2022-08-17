У ГУР прогнозують гострі події на всьому фронті

Найближчим часом на фронті очікуються гострі події. На цьому наголосив представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.



«Найближчим часом, безумовно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І йдеться не лише про прив'язку до якихось дат. Нині багато говорять про День незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати», - сказав Юсов.



Він нагадав, що ГУР раніше попереджало про важливість подій на всьому фронті у серпні та вересні.



Представник прес-служби ГУР підкреслив, що наразі активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту.



«Про відступ сьогодні і про те, що Росія відведе свої війська з території України, зараз вони говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території», - зазначив Юсов.