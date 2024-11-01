РФ втратила ще один винищувач Су-34

Знищено Су-34. Фото: Вікіпедія

У п'ятницю, 1 листопада, російська армія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 разом з екіпажем. Про це повідомляє російський телеграм канал Fighterbomber.





Поки невідомо, де саме було знищено Су-34. Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ ніяк не прокоментували цю ситуацію.



Довідка



Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.



Раніше ми писали, що в ніч проти 14 серпня українські військовослужбовці знищили російський винищувач Су-34 у Курській області РФ.