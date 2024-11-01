У Києві затримали злодіїв, які вимагали $5000 за інвалідність для учасника боїв

Лікарка одного зі столичних медичних закладів вимагала у ветерана п'ять тисяч доларів за допомогу з отриманням 3 групи інвалідності. Про це повідомили у Національній поліції.
Разом зі своїм спільником військовослужбовцем підозрювані вимагали хабар з ветерана — учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв'язку з отриманими пораненнями на фронті.
«Маючи корупційні зв’язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали 5000 доларів за "допомогу" в оформленні ІІІ групи інвалідності з подальшим призначенням, за їхнім "сприянням", ІІ групи інвалідності.", - розповіли правоохоронці.
У Києві затримали працівників лікарні, які вимагали $5000 з ветерана. Фото: Нацполіція
Чоловік звернувся по допомогу до поліції. Тому 30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів після отримання хабаря.
Нагадаємо, у керівника МСЕК у робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів.
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