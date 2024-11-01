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В Україні зібрали 66,7 млн тонн врожаю: які області лідирують

01 листопада 2024, 16:03

В Україні зібрали 66,7 млн тонн врожаю: які області лідирують

В Україні зібрали 66,7 млн тонн врожаю: які області лідирують

Українським аграріям вдалося намолотити вже 66,7 млн. тонн зернових та олійних культур. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«В  Україні вже намолочено більше 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,6 млн га. Загалом зібрано 47,9 млн тонн зернових та 18,8 млн тонн олійних», — йдеться у повідомленні.

За даними Мінагрополітики:

  • пшениці — обмолочено 4,9 млн га (або 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменю — обмолочено 1,4 млн. га (або 100%), намолочено 5,6 млн. тонн;
  • гороху — обмолочено 212,2 тис. га (або 100%), намолочено 470,4 тис. тонн;
  • кукурудзи — обмолочено 3 млн га (або 76%), намолочено 18,3 млн тонн;
  • проса — обмолочено 85,9 тис. га (або 93%), намолочено 160,2 тис. тонн;
  • гречки — обмолочено 87,6 тис. га (або 98%), намолочено 126,9 тис. тонн;
  • соняшнику — обмолочено 4,6 млн. га (або 94%), намолочено 9,6 млн. тонн насіння;
  • сої - обмолочено 2,5 млн га (або 95%), намолочено 5,7 млн тонн насіння;
  • ріпаку — обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

За валовим збором зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одеської області — 4,4 млн. тонн, Полтавщини — 4 млн. тонн і Чернігівщини — 3,7 млн. тонн. За врожайністю попереду аграрії Хмельницької області з показником 72,3 ц/га, Чернігівщини — 67 ц/га та Буковини — 65,6 ц/га.

Раніше ми писали, що 12 вересня у Чорному морі російська ракета вдарила по цивільному судну з вантажем пшениці для Єгипту.

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