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В Україні два роки тестуватимуть 5G — пілотний проєкт запущено

01 листопада 2024, 18:22

В Україні два роки тестуватимуть 5G — пілотний проєкт запущено

В Україні запускають пілотний проєкт 5G, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки і пройде у два етапи», — написав він у Telegram.

За його словами, під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

Федоров зазначив, що 5G здатний передавати дані у 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

«Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року», — зазначив він.

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