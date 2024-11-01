В Україні два роки тестуватимуть 5G — пілотний проєкт запущено

В Україні запускають пілотний проєкт 5G, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки і пройде у два етапи», — написав він у Telegram.



За його словами, під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.



Федоров зазначив, що 5G здатний передавати дані у 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.



«Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року», — зазначив він.