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Во Львове завершилась встреча президентов Эрдогана, Зеленского и генсека ООН Гутерриша

18 августа 2022, 18:01

Во Львове завершилась встреча президентов Эрдогана, Зеленского и генсека ООН Гутерриша

Во Львове завершилась встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут.

На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Перед этим состоялась двусторонняя встреча Зеленского с Эрдоганом, которая длилась около 2 часов.

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Зеленский обсудил с Эрдоганом оборонное сотрудничество, ядерный шантаж со стороны РФ и вопрос зернового экспорта из Украины.

Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

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