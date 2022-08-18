Во Львове завершилась встреча президентов Эрдогана, Зеленского и генсека ООН Гутерриша

Во Львове завершилась встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает Anadolu Agency.



Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут.



На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.



Перед этим состоялась двусторонняя встреча Зеленского с Эрдоганом, которая длилась около 2 часов.



Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Зеленский обсудил с Эрдоганом оборонное сотрудничество, ядерный шантаж со стороны РФ и вопрос зернового экспорта из Украины.



Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.