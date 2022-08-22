«ДНР» планує «суд» над «Азовом», незважаючи на попередження Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими.



«Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія відріже себе від переговорів. Розмов більше не буде», — сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні 21 серпня.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін на це відповів, що підготовка до «суду», незважаючи на заяви президента України, триває.



Пушилін зазначив, що повністю готові «матеріали щодо 80 епізодів злочинів «Азова», а 23 особи «вже заарештовані».



«Тому на нас подібні заяви Зеленського вплинути не можуть», — сказав Пушилін в ефірі телеканалу «Росія 24».



Він нагадав, що перший етап «трибуналу» планується провести у Маріуполі.

Йдеться про «трибунал» над українськими військовими, яких війська РФ взяли в полон у Маріуполі на меткомбінаті «Азовсталь». За даними ГУР МО України, у День Незалежності України 24 серпня російські війська планують провести цей показовий «суд» у приміщенні Маріупольської філармонії.