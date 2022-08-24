Російські війська зазнали втрат під час безуспішних наступів на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо російського вторгнення станом на 18:00.



На Слов'янському напрямі загарбники обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов'янська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дубравного. Зробили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.



На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Даріївки та Верхньокам'янського.



На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яківлівка. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об'єкти у районах міст Соледар та Бахмут. Противник намагався покращити тактичне становище у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримав відсіч і ретирувався.



На Авдіївському напрямку росіяни задіяли ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Досвідченого, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки та Невельського. Авіаційні удари окупантів зазнали райони населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне. Противник уже вкотре намагався встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельським наступальними та штурмовими діями. Успіху не досяг, традиційно зазнав втрат і відійшов.



На Новопавлівському напрямку удари авіації загарбників зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Українські військові відбили наступ росіяни у напрямах населених пунктів Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.



На Харківському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Світличного, Слатино, Російських Тишків та ще 20 населених пунктів. Задіяли авіацію для ударів у Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.



На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Орєхова та ще 15 населених пунктів. Ударам авіації ворога зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах суттєвих змін немає. На останньому росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Толстодубово, Шевченкове та Запсілля Сумської області.



На Південнобузькому напрямку росіяни для стримування українських військ обстрілювали із засобів вогневої поразки території по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкіне, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця. Зробили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські військові завдали їм урон і відкинули назад.



Корабельні угруповання загарбників у акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.