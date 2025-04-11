Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів та «тіньового флоту» Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими запроваджуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Ці рішення реалізують положення засідання Ради національної безпеки та оборони України від 11 квітня 2025 року.



Згідно з указом №229/2025, санкції накладено на 59 фізичних осіб — серед них громадяни Росії та Китаю.



Указ №230/2025 поширюється на 18 юридичних та 71 фізичну особу.



У своєму Telegram-каналі глава держави уточнив, що під обмеження потрапили особи, причетні до російської пропаганди та учасники схем «тіньового флоту» РФ.



«Нові санкційні кроки. Посилює тиск на пропагандистів війни і тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту», — повідомив Зеленський.



Президент також додав, що найближчим часом з'явиться ще один указ, пов'язаний із санкціями проти функціонерів, відповідне рішення РНБО вже готується.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він воював у складі російських підрозділів.



За даними СБУ, полонений китаєць розповів, що служив під командуванням російського офіцера, який віддавав накази.



Через московський пункт відбору, де укладають контракти з російським Міноборони, пройшов щонайменше 51 громадянин Китаю, пишуть ЗМІ.