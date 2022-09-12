Пушилін не визнав, що Святогірськ перейшов під контроль ЗСУ, але помітив там поляків

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на Святогірському напрямку на Донеччині «помічені польські найманці». У відеозверненні Пушилін прокоментував інформацію про взяття Святогірська українськими військовими. Він стверджує, що поки що місто ніхто до кінця не контролює.



«Наразі ані ми, ані противник не контролюємо повною мірою цей насіяний пункт. Також помічені польські найманці на цьому напрямі, але наші підрозділи вживають певних кроків», – заявив Пушилін.



Раніше боєць Національної гвардії Віталій Марків повідомив, що Святогірськ перебуває під контролем Збройних Сил України.



Сьогодні раніше стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Богородичне, яке розташоване на протилежному березі річки.

7 червня Міноборони РФ заявило, що лівий берег Святогірська перейшов під російський контроль. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня. Весь цей час ЗСУ утримували висоти в районі лаври.



Після захоплення Святогірська мер міста Володимир Бандура перейшов на бік Росії. В Україні йому оголошено підозру у держзраді.