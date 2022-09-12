Пушилин не признал, что Святогорск перешел под контроль ВСУ, но заметил там поляков

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на Святогорском направлении в Донецкой области «замечены польские наемники». В видеообращении Пушилин прокомментировал информацию о взятии Святогорска украинскими военными. Он утверждает, что пока город никто до конца не контролирует.



«На данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный насеянный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения принимают определенные шаги», – заявил Пушилин.



Ранее боец Национальной гвардии Виталий Маркив сообщил, что Святогорск находится под контролем Вооруженных сил Украины.



Сегодня ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Богородичное, которое расположено на противоположном берегу реки.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска перешел под российский контроль. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. Все это время ВСУ удерживали высоты в районе лавры.



После захвата Святогорска мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.