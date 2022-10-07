Стали відомі володарі Нобелівської премії миру

07 жовтня 2022, 12:12

Стали відомі володарі Нобелівської премії миру

Нобелівську премію миру присуджено українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», білоруському активісту Біляцькому та російській правозахисній організації «Меморіал».

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