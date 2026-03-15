Двоє медиків загинули після атаки російського дрону на Харківщині

Фото: Нацполіція України

Медичні працівники стали жертвами цілеспрямованої атаки росіян. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції України, вранці 15 березня російські військові підступно атакували автомобіль швидкої допомоги у селі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району.



Напад на Харківщині було скоєно з використанням FPV-дрону, спрямованого прямо на автомобіль, який рухався. Внаслідок обстрілу медичний технік та 27-річний фельдшер отримали поранення, несумісні з життям. Ще один 53-річний співробітник швидкої допомоги отримав численні травми та був екстрено госпіталізований.



Співробітники поліції розпочали збір доказів та документування цього злочину. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, за добу, 14 березня, на Донеччині в результаті російських атак загинули двоє мирних жителів.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»