У Дружківці оголошено невідкладну евакуацію цивільних

Порятунок пораненої жінки з-під завалів після обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС

Гуманітарна місія «Проліска» оголосила евакуацію мирних жителів із Дружківки Донецької області. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація на своєму офіційному сайті.



Влада та волонтери закликають людей не зволікати з виїздом, якщо їхнє життя чи життя їхніх близьких перебуває під загрозою. За словами організаторів, своєчасна евакуація може врятувати життя, тому важливо залишити небезпечну зону якомога раніше.



Для запису на евакуацію відкрито спеціальну гарячу лінію: 099 850 07 93. Залишити заявку можна також через месенджери Viber і Telegram — достатньо надіслати повідомлення з адресою та контактними даними.

Організатори наголошують, що допомога буде надана кожному, хто потребує евакуації.

Нагадаємо, за добу, 14 березня, на Донеччині в результаті російських атак загинули двоє мирних жителів.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»